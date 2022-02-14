Готовы защищать Украину: в СБУ призвали не поддаваться панике и сохранять спокойствие

КИЕВ. 14 февраля. УНН. В Службе безопасности Украины заявили, что Украина столкнулась с мощной волной гибридной войны в информационном пространстве, а граждан просят сохранять спокойствие и не поддаваться панике. Такое заявление сделали в СБУ в понедельник, пишет УНН.

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“Сегодня отечественное информационное пространство испытывает беспрецедентное влияние. Украина столкнулась с попытками системного нагнетания паники, распространением фейковой информации и искажением реального положения вещей. Все это в комплексе — ничто иное, как очередная мощная волна гибридной войны”, — говорится в сообщении.

"Служба безопасности в пределах своей компетенции постоянно анализирует различные сценарии развития событий - есть четкий план действий на каждый из них. Вместе с руководством государства, представителями исполнительной и законодательной власти, другими правоохранительными органами и органами безопасности мы готовы реагировать на ситуацию не только тогда, когда возникнет такая необходимость, а заранее. И уже делаем это", - сказано в заявлении СБУ.

Детали

Так, в СБУ отметили, что мотивы нынешнего информационного нагнетания — посеять тревогу в украинском обществе, подорвать веру в способность государства защитить своих граждан, расшатать единство.

“СБУ фиксирует такие проявления гибридной войны в социальных сетях, отдельных СМИ, в распространении некоторыми политиками нарративов страны-агрессора и тому подобное. Не только фиксирует, а активно им противодействует. Это отражается в решениях СНБО, количестве нейтрализованных кибератак, ликвидации многочисленных ботоферм, разоблачении агентурных сетей иностранных спецслужб и недопущении диверсий и терактов. Всем нам стоит сохранять спокойствие и холодный рассудок, не поддаваться на провокации. Паника и дестабилизация играют на пользу только врагам, а не Украине”, — добавили в СБУ.

Контекст

Украинские власти и западные партнеры в последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Главное требование главы Кремля заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.

Россия выставила ряд требований по так называемым "гарантиям безопасности" к США и НАТО. В частности, это касается сокращения американских войск и вооружений в Европе, а также отказа от дальнейшего расширения Североатлантического альянса на восток за счет приема в НАТО Украины и Грузии. Серия переговоров, которая состоялась в Женеве, Брюсселе и Вене в январе, закончилась, по словам Москвы, "безуспешно", что увеличивает риск эскалации конфликта вокруг Украины. Тем не менее, Москва ждала и письменных ответов, которые США и НАТО передали РФ 26 января. После этого президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не увидела в ответе Запада относительно "гарантий безопасности" учета трех ключевых требований, включая нерасширение НАТО.

Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения. Россия отрицает планы вторжения.

Беспокойство усилились, когда в пятницу Соединенные Штаты заявили, что российское вторжение в Украину может произойти "в любое время”.