Bloomberg: администрация Байдена изучает возможность дополнительной экономической помощи Украине
КИЕВ. 14 февраля. УНН. Белый дом обсуждает возможность предоставления дополнительной экономической помощи Украине. Об этом со ссылкой на источник пишет Bloomberg, информирует УНН.
Детали
"По словам человека, знакомого с ситуацией, администрация Байдена детально изучает возможность предоставления дополнительной экономической помощи Украине", - отмечается в сообщении.
Издание указывает, что в воскресном пресс-релизе Белого дома о телефонном разговоре президента США Джо Байдена с Президентом Украины Владимиром Зеленским ничего не говорится о такой помощи.
"Отдельный чиновник предположил, что Байден не дал никаких конкретных ответов на вопрос Зеленского во время телефонного разговора, - от просьбы о помощи до приглашения приехать с визитом", - сообщает издание.
И тут же указывает: "Байден вряд ли поедет в Киев ввиду того, что США активно советуют американцам покинуть Украину".
Ранее
13 февраля Байден провел телефонный разговор с Зеленским. Владимир Зеленский пригласил Джо Байдена в Киев в ближайшие дни.
Контекст
Украинские власти и западные партнеры в последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.
Главное требование главы Кремля заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.
Россия выставила ряд требований по так называемым "гарантиям безопасности" к США и НАТО. В частности, это касается сокращения американских войск и вооружений в Европе, а также отказа от дальнейшего расширения Североатлантического альянса на восток за счет приема в НАТО Украины и Грузии. Серия переговоров, которая состоялась в Женеве, Брюсселе и Вене в январе, закончилась, по словам Москвы, "безуспешно", что увеличивает риск эскалации конфликта вокруг Украины. Тем не менее, Москва ждала и письменных ответов, которые США и НАТО передали РФ 26 января. После этого президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не увидела в ответе Запада относительно "гарантий безопасности" учета трех ключевых требований, включая нерасширение НАТО.
Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения. Россия отрицает планы вторжения.
Беспокойство усилились, когда в пятницу Соединенные Штаты заявили, что российское вторжение в Украину может произойти "в любое время”.