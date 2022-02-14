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Астролог прокомментировала обострение ситуации вокруг Украины
Астролог прокомментировала обострение ситуации вокруг Украины
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Украина считает приоритетом членство в НАТО и ЕС – спикер Зеленского про слова Пристайко

Украина считает приоритетом членство в НАТО и ЕС – спикер Зеленского про слова Пристайко

КИЕВ. 14 февраля. УНН. Стремления Украины присоединиться к НАТО и Европейскому Союзу предусмотрены ее Конституцией и остаются абсолютным приоритетом для страны. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление представителя президента Украины Сергея Никифорова, информирует УНН.

Цитата

"Этот курс не только зафиксирован в Конституции, но и полностью согласован властью и обществом. Господин посол использовал слово "гибкость". Я думаю, что стоит дать ему возможность объяснить, что именно он имел в виду", - сказал агентству Reuters Никифоров.

Напомним

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко в эфире BBC Radio 5 заявил, что Украина может проявить “гибкость” в вопросе вступления в НАТО для того, чтобы предотвратить войну с Россией.

Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко заявил, что слова Пристайка о готовности Украины отказаться от членства в НАТО вырваны из контекста.

Источник: УНН
Теги: НАТО, Украина
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