На фоне угрозы вторжения РФ: Украина попросила у Германии 12 тыс. противотанковых ракет

Киев. 14 февраля. УНН. Посол Украины в Германии Андрей Мельник обратился к правительству ФРГ с просьбой предоставить Украине 12 тысяч противотанковых ракет для защиты от возможного вторжения России. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Der Spiegel.

Детали

"Ситуация уже драматическая. Сейчас мы должны быть готовы к худшему сценарию", — заявил Мельник.

3 февраля правительство Украины направило Германии список с желаемым вооружением. В него вошли: электронные системы наблюдения, оборудование для разминирования, защитные костюмы, цифровые радиостанции, радиолокационные станции или приборы ночного видения.

Отметим, что противотанковых ракет в этом перечне не было.

Напомним

Сегодня, 14 февраля, в Киев с рабочим визитом должен прибыть канцлер Германии Олаф Шольц.

Контекст

Страны Запада в последнее время обращают особое внимание на наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового вторжения России и усиление российской дезинформации.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в конце прошлого года сообщил, что 122 тыс. российских военных находятся на расстоянии 200 км и 143,5 тыс. военных за 400 км от российско-украинской границы.

Главное требование главы Кремля заключается в гарантиях от США и их союзников, что Украине не позволят вступить в НАТО.

Запад призывает Россию отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения.