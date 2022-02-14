Шольц сделал заявление перед визитом в Украину и РФ: от Москвы срочно ожидают признаков деэскалации

КИЕВ. 14 февраля. УНН. Канцлер Германии Олаф Шольц сделал заявление перед визитом в Украину и РФ, запланированного 14 и 15 февраля соответственно, отметив, что в Киеве хочет выразить солидарность и поддержку Украины, а от Москвы срочно ожидают признаков деэскалации, пишет УНН.

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"В пути в Украину. Сегодня в Киеве и завтра в Москве я продолжу наши переговоры по до сих пор очень серьезной ситуации на украинской границе. В Киеве для меня важно выразить нашу неизменную солидарность и поддержку Украине. Мы срочно ожидаем от Москвы признаков деэскалации. Дальнейшая военная агрессия имела бы очень серьезные последствия для России. Я абсолютно согласен с нашими союзниками в этом. Мы являемся свидетелями очень, очень серьезной угрозы миру в Европе", - написал Шольц в Twitter.

Контекст

Украинские власти и западные партнеры в последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Главное требование главы Кремля заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.

Россия выставила ряд требований по так называемым "гарантиям безопасности" к США и НАТО. В частности, это касается сокращения американских войск и вооружений в Европе, а также отказа от дальнейшего расширения Североатлантического альянса на восток за счет приема в НАТО Украины и Грузии. Серия переговоров, которая состоялась в Женеве, Брюсселе и Вене в январе, закончилась, по словам Москвы, "безуспешно", что увеличивает риск эскалации конфликта вокруг Украины. Тем не менее, Москва ждала и письменных ответов, которые США и НАТО передали РФ 26 января. После этого президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не увидела в ответе Запада относительно "гарантий безопасности" учета трех ключевых требований, включая нерасширение НАТО.

Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения. Россия отрицает планы вторжения.

Обеспокоенность усилилась, когда 11 февраля Соединенные Штаты заявили, что российское вторжение в Украину может произойти "в любое время".