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Спикер ВР призвал руководителей фракций обеспечить присутствие нардепов на работе

Спикер ВР призвал руководителей фракций обеспечить присутствие нардепов на работе

Руслан Стефанчук

КИЕВ. 14 февраля. УНН. Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук во время Согласительного совета обратился к руководителям фракций и групп парламента с просьбой обеспечить присутствие нардепов, передает корреспондент УНН.

Цитата

"Хочу обратиться к руководителям фракций и групп с просьбой приложить усилия, чтобы народные депутаты были на своих местах, спокойно работали и выполняли возложенные на них обязанности", - заявил Стефанчук.

Он подчеркнул, что ВР работает в штатном режиме.

"А при необходимости в режиме 24 на 7, с тем чтобы обеспечить выполнение тех функций, которые возложены на парламент как на единый законодательный орган страны", - заверил спикер парламента.

Кстати

Ранее появилась неофициальная информация о том, что нардепам из фракции "Слуга народа" запретили выезд из страны на фоне эскалации агрессии со стороны России и угрозы вторжения.

Кроме того, нардепы две недели работали в формате работы в комитетах, которая сейчас в основном проводится в формате видеосвязи и не требует физического присутствия в помещении комитетов ВР.

Напомним

На 13 февраля была предварительно запланирована встреча руководителей парламентских фракций и групп с представителями силового блока, однако ее перенесли на сегодня - известно, что она состоится в 16 часов, вероятно, в помещении СНБО и при участии секретаря Совета нацбезопасности Данилова. Встреча будет закрытой. В то же время политики уверяют, что решение о введении военного положения обсуждать не планируют.

Контекст

Страны Запада в последнее время обращают особое внимание на наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового вторжения России и усиление российской дезинформации.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в конце прошлого года сообщил, что 122 тыс. российских военных находятся на расстоянии 200 км и 143,5 тыс. военных за 400 км от российско-украинской границы.

Главное требование главы Кремля заключается в гарантиях от США и их союзников, что Украине не позволят вступить в НАТО.

Запад призывает Россию отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения.

Источник: УНН
Теги: ВР, Украина, Руслан Стефанчук
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