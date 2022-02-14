Спикер ВР призвал руководителей фракций обеспечить присутствие нардепов на работе

КИЕВ. 14 февраля. УНН. Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук во время Согласительного совета обратился к руководителям фракций и групп парламента с просьбой обеспечить присутствие нардепов, передает корреспондент УНН.

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"Хочу обратиться к руководителям фракций и групп с просьбой приложить усилия, чтобы народные депутаты были на своих местах, спокойно работали и выполняли возложенные на них обязанности", - заявил Стефанчук.

Он подчеркнул, что ВР работает в штатном режиме.

"А при необходимости в режиме 24 на 7, с тем чтобы обеспечить выполнение тех функций, которые возложены на парламент как на единый законодательный орган страны", - заверил спикер парламента.

Кстати

Ранее появилась неофициальная информация о том, что нардепам из фракции "Слуга народа" запретили выезд из страны на фоне эскалации агрессии со стороны России и угрозы вторжения.

Кроме того, нардепы две недели работали в формате работы в комитетах, которая сейчас в основном проводится в формате видеосвязи и не требует физического присутствия в помещении комитетов ВР.

Напомним

На 13 февраля была предварительно запланирована встреча руководителей парламентских фракций и групп с представителями силового блока, однако ее перенесли на сегодня - известно, что она состоится в 16 часов, вероятно, в помещении СНБО и при участии секретаря Совета нацбезопасности Данилова. Встреча будет закрытой. В то же время политики уверяют, что решение о введении военного положения обсуждать не планируют.

Контекст

Страны Запада в последнее время обращают особое внимание на наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового вторжения России и усиление российской дезинформации.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в конце прошлого года сообщил, что 122 тыс. российских военных находятся на расстоянии 200 км и 143,5 тыс. военных за 400 км от российско-украинской границы.

Главное требование главы Кремля заключается в гарантиях от США и их союзников, что Украине не позволят вступить в НАТО.

Запад призывает Россию отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения.