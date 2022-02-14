Польша пока не планирует эвакуации дипломатов из Украины

КИЕВ. 14 февраля. УНН. Польша пока не планирует эвакуацию своих дипломатов из Украины. Об этом в интервью Polsat News заявил представитель польского правительства Петр Мюллер, пишет УНН.

Цитата:

На вопрос об отзыве дипломатов из Украины он сказал, что “на данный момент такого решения нет”.

Детали

Он подчеркнул, что польские дипломатические миссии играют важную роль в оказании помощи.

"На данный момент мы выпустили коммюнике, в котором говорится о том, что если в этом нет крайней необходимости, то не следует ехать в Украину", — сказал Мюллер. Он подчеркнул, что если кто-то хочет сейчас покинуть Украину, это его личное решение. Он также напомнил, что в Украине проживает много поляков.

Дополнение

С 12 февраля активизировались сообщения от западных стран с предупреждениями для граждан выехать из Украины. Это происходит на фоне усиления беспокойства, когда 11 февраля Соединенные Штаты заявили, что российское вторжение в Украину может произойти "в любое время”.