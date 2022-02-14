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Астролог прокомментировала обострение ситуации вокруг Украины
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Польша пока не планирует эвакуации дипломатов из Украины

Польша пока не планирует эвакуации дипломатов из Украины

КИЕВ. 14 февраля. УНН. Польша пока не планирует эвакуацию своих дипломатов из Украины. Об этом в интервью Polsat News заявил представитель польского правительства Петр Мюллер, пишет УНН.

Цитата:

На вопрос об отзыве дипломатов из Украины он сказал, что “на данный момент такого решения нет”.

Детали

Он подчеркнул, что польские дипломатические миссии играют важную роль в оказании помощи.

"На данный момент мы выпустили коммюнике, в котором говорится о том, что если в этом нет крайней необходимости, то не следует ехать в Украину", — сказал Мюллер. Он подчеркнул, что если кто-то хочет сейчас покинуть Украину, это его личное решение. Он также напомнил, что в Украине проживает много поляков.

Дополнение

С 12 февраля активизировались сообщения от западных стран с предупреждениями для граждан выехать из Украины. Это происходит на фоне усиления беспокойства, когда 11 февраля Соединенные Штаты заявили, что российское вторжение в Украину может произойти "в любое время”.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, Польша
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