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Депутаты пригласили на час вопросов к правительству Шмыгаля, Резникова и Марченко

Депутаты пригласили на час вопросов к правительству Шмыгаля, Резникова и Марченко

Руслан Стефанчук

КИЕВ. 14 февраля. УНН. На час вопросов к правительству в Верховной Раде, которое должно состояться в пятницу, 18 февраля, народные депутаты пригласили премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, передает корреспондент УНН. Также приглашены министр финансов Сергей Марченко и министр обороны Алексей Резников.

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"Не будет возражений, если мы получим информацию от министра финансов и министра обороны, и премьер-министра по обеспечению финансовыми ресурсами вопросов, которые требуют безотлагательного решения, а также вопросам обороноспособности государства?", - сказал Стефанчук.

Нардепы поддержали предложение.

Ожидается, что общение с чиновниками продлится два часа.

Напомним

Сегодня, 14 февраля, спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук во время Согласительного совета обратился к руководителям фракций и групп парламента с просьбой обеспечить присутствие нардепе на работе.

Добавим

На 13 февраля была предварительно запланирована встреча руководителей парламентских фракций и групп с представителями силового блока, однако ее перенесли на сегодня - известно, что она состоится в 16 часов, вероятно, в помещении СНБО и при участии секретаря Совета нацбезопасности Данилова. Встреча будет закрытой. В то же время политики уверяют, что решение о введении военного положения обсуждать не планируют.

Источник: УНН
Теги: ВР, Руслан Стефанчук
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