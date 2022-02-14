Лукашенко заявил, что Украина отказалась от белорусских калийных удобрений

КИЕВ. 14 февраля. УНН. Белорусский правитель Александр Лукашенко заявил, что Украина якобы решила отказаться от белорусских калийных удобрений. Об этом он заявил в понедельник, 14 февраля, пишет УНН со ссылкой на белорусское государственное агентство БелТА.

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Лукашенко "отметил, что в Украине сейчас решили отказаться от белорусских калийных удобрений и попросили Америку помочь заместить этот товар. Но в США отказали, поскольку они сами в основном закупают калий в Канаде”, пишет агентство.

"Это надо в Америку обращаться, чтобы закупить! А представьте, какая цена: добыть, переработать, отвезти, ж/д транспортом, в портах погрузить, сюда за тысячи километров, здесь опять перевалка, опять железнодорожный транспорт, пока довезут до крестьян… На порядок дороже будет. Зачем вы это делаете при такой ситуации?" - цитирует БелТА слова Лукашенко.

Детали

В то же время, по словам Лукашенко, из Беларуси в Украину недавно на ее запрос были якобы поставлены дополнительные объемы электроэнергии.

Что было ранее

Неделей ранее белорусский правитель заявил, что Минск не будет поставлять Украине горюче-смазочные материалы и электричество, если Киев "инициирует обострение" с Россией или на Донбассе.

В Украине указали, что имеют альтернативные пути поставки топлива, если Беларусь прекратит импорт.