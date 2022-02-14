Стефанчук: изменения в Конституцию в части членства в НАТО не обсуждаются

КИЕВ. 14 февраля. УНН. Сейчас изменения в Конституцию относительно стремления Украины стать членом НАТО не обсуждаются. Об этом во время брифинга сообщил глава ВР Руслан Стефанчук, комментируя неоднозначное заявление посла Украины в Великобритании, передает корреспондент УНН.

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"На сколько я знаю, по состоянию на сейчас, не ведутся и не обсуждается никакие вопросы относительно изменений в Конституцию в части членства в НАТО. Я вам больше скажу, это суверенное право каждой страны решать направление своего развития(...) и никто не имеет права указывать на красные линии", - отметил Стефанчук.

Он добавил, что руководство парламента действовало и действует в соответствии с Конституцией Украины, в которой закреплены евроатлантические стремления.

По словам главы парламента, вероятно, ситуация с заявлением посла Вадима Пристайко возникла в результате какого недоразумения, а не из-за изменения его позиции, ведь этот дипломат является сторонником вступления в НАТО.

Ранее

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко в эфире BBC Radio 5 прокомментировал возможность отказа от стремления вступить в НАТО, чтобы предотвратить войну, указав, что Украина может проявить “гибкость”.

После этого спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко заявил, что слова украинского посла в Великобритании Вадима Пристайко о том, что Украина готова отказаться от членства в НАТО для предотвращения войны с Россией вырваны из контекста.

Стремление Украины присоединиться к НАТО и Европейскому Союзу предусмотрены ее Конституцией и остаются абсолютным приоритетом для страны, указал в заявлении пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.

Позже Пристайко разъяснил сделанное ранее заявление о возможном отказе от заявки на членство в НАТО, заявив, что Украина "не будет пересматривать свои стремления присоединиться к военному альянсу".

Курс на ЕС и НАТО закреплен в Конституции Украины от 2019 года.