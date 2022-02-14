Эстония не планирует эвакуировать свое посольство в Киеве

КИЕВ. 14 февраля. УНН. Эстония не будет эвакуировать из Киева свое посольство и не будет отзывать военных инструкторов из Украины на фоне угрозы вторжения России в Украину. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ERR.

Детали

Сегодня, 14 февраля, члены эстонского правительства на экстренном совещании обсудили напряженную ситуацию в Украине из-за угрозы вторжения России.

"Эстонское государство поддерживает Украину и народ Украины и дальше будет оказывать помощь, даже если российская агрессия в Украине перерастет в войну. Поддерживая Украину, мы постоянно консультируемся с нашими союзниками", -заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

По словам министра иностранных дел Эвы-Марии Лийметс, посольство Эстонии в Киеве продолжит свою работу.

"Хотя ситуация в Украине напряженная, посольство Эстонии в Киеве обязательно продолжит работу и сможет предложить эстонцам помощь в выезде из Украины, но важно подчеркнуть, что если ситуация будет усложняться, оказание необходимой помощи может быть существенно затруднено из-за независящих от нас причин", - заявила она.

Министр обороны Калле Лаанет отметил, что Эстония не будет отзывать из Украины военнослужащих сил обороны, которые там занимаются обучением местных военных.

Напомним

Сегодня Польша заявила, что также не планирует эвакуировать дипломатов из Украины.

Контекст

Страны Запада в последнее время обращают особое внимание на наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового вторжения России и усиление российской дезинформации.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в конце прошлого года сообщил, что 122 тыс. российских военных находятся на расстоянии 200 км и 143,5 тыс. военных в 400 км от российско-украинской границы.

Главное требование главы Кремля заключается в гарантиях от США и их союзников, что Украине не позволят вступить в НАТО.

Запад призывает Россию отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения.