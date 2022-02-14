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Астролог прокомментировала обострение ситуации вокруг Украины
Астролог прокомментировала обострение ситуации вокруг Украины
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Глава МВД обратился к украинцам: призвал не паниковать и пообещал стрелять в "гиркиных”

КИЕВ. 14 февраля. УНН. Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский обратился к украинцам и призывом сохранять спокойствие, верить Вооруженным Силам, а также пообещал жесткую реакцию на попытки дестабилизации ситуации в стране. Об этом УНН сообщает со ссылкой на обращение министра.

Приводим текст обращения:

“Уважаемые украинцы! 300 тысяч полицейских, нацгвардейцев, пограничников и спасателей ежедневно несут службу по защите внутренней безопасности Украины.

Несмотря на любые заявления о возможных агрессивных действиях со стороны Российской Федерации, никто не паникует и не боится! Каждый просто выполняет свою работу ради спокойствия украинцев.

Мы верим в наши Вооруженные Силы! Они вместе с дипломатами и разведчиками обеспечивают внешнюю безопасность Украины.

А мы в Министерстве внутренних дел не допустим никаких сепаратистских проявлений в вроде тех, что были весной 2014 года в Харькове, Луганске, Донецке! Повторения Славянска мы также не допустим!

Если какой-нибудь "гиркин" попытается захватить админздание, он будет расстрелян нашим спецназом без предупреждения и колебаний!

Чем каждый из вас может сейчас помочь?

Во-первых, сохраняйте спокойствие. Не паникуйте. Сейчас не 2014 год. Украина стала сильнее и организованней.

Во-вторых, каждый на своем месте должен выполнять свою ежедневную работу, чтобы функционировали школы, больницы, детские сады, предприятия.

Уважаемые граждане, Украина-сильная и Единая! Все будет хорошо!
Слава Украине!”.

Источник: УНН
Теги: МВД, Денис Монастырский
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