Пограничники прокомментировали сообщения о "запрете въезда" для мужчин из РФ

КИЕВ. 14 февраля. УНН. Пограничники четко руководствуются нормами законодательства, регламентирующими пересечение государственной границы иностранцами, в частности, и гражданами РФ, сообщил в комментарии УНН помощник главы Госпогранслужбы Украины — пресс-секретарь Андрей Демченко.

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“Пограничники четко руководствуются нормами законодательства, регламентирующими пересечение государственной границы. Ежедневно десятки иностранцев по разным причинам получают отказ во въезде в Украину, кто-то из-за превышения срока пребывания в нашей стране, кто-то из-за запрета въезда, кто-то не может подтвердить цель своего путешествия, кто-то не имеет надлежащих для этого документов, а кто-то из-за ководных ограничений”, - сообщил Демченко.

“Конечно, среди иностранцев есть и граждане РФ, которые, следуя в нашу страну, должны соблюдать условия въезда”, — добавил он.

Контекст

Ранее появились сообщения СМИ, что якобы Украина временно закрыла въезд для всех мужчин — граждан РФ призывного возраста.