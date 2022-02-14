"Ради восстановления атмосферы диалога": Резников провел разговор с министром обороны Беларуси

КИЕВ. 14 февраля. УНН. Министр обороны Украины Алексей Резников в понедельник, 14 февраля, провел телефонный разговор с министром обороны Республики Беларусь Виктором Хрениным. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Украины, пишет УНН.

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“Беседа состоялась ради восстановления атмосферы диалога, снижения градуса публичных проявлений и обеспечения безопасности в регионе. Руководители оборонных ведомств обсудили вопросы реализации мер по повышению доверия и транспарентности во время проведения военных учений вблизи государственной границы. А также по исключению возможных инцидентов и взаимного информирования о возникновении внештатных ситуаций”, — говорится в сообщении.

Детали

По информации пресс-службы, Резников проинформировал белорусского министра о ходе командно-штабных учений “Метель — 2022”, подчеркнув их оборонительный характер.

“С целью укрепления взаимного доверия договорено о визите атташе по вопросам обороны Республики Беларусь в Украине на мероприятия учений “Метель — 2022”, а также о визите атташе по вопросам обороны Украины в Республике Беларусь на мероприятия белорусско-российских учений “Союзная решительность — 2022”, — сказано в сообщении.

Министры также, как сообщается, договорились о продолжении контактов “с целью развития отношений в оборонной сфере в духе добрососедства”.

"Благодарен моему коллеге Виктору Хренину за откровенный разговор. Я неоднократно подчеркивал, что отношения между украинским и белорусским народами являются особенными. Наши чувства очень теплые. Любые угрозы или провокации со стороны Украины по отношению к Беларуси исключены, это просто невозможно. Виктор Геннадьевич так же заверил меня в отсутствии рисков и угроз для Украины с территории Республики Беларусь. Мы обсудили вещи, которые сейчас на повестке дня, и определили алгоритм дальнейшего взаимодействия. Воспринимаю это как позитивный сигнал и первый шаг к плодотворному сотрудничеству”, — сказал Резников.

Дополнение

10 февраля на общевойсковых полигонах вооруженных сил Республики Беларусь началась активная фаза широкомасштабных военных учений “Союзная решительность-2022” с участием военных сил и техники Российской Федерации. Продлятся учения до 20 февраля.

В последние месяцы Лукашенко публично предложил разместить российские ядерные ракеты в Беларуси. Москва и Минск согласовали совместную военную доктрину для своего интеграционного проекта “Союзное государство”. Российские военные самолеты сейчас регулярно патрулируют белорусскую границу.

В прошлом году две страны открыли совместный учебный центр в Гродно на западе Беларуси.

Ожидается, что 27 февраля в Беларуси состоится референдум по изменению Конституции. Изменения будут включать отмену ее формального статуса “нейтральной” страны и “безъядерной" зоны.

Кремль заявил, что российские войска вернутся в свои постоянные гарнизоны после окончания учений.