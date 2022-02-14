Ситуация опасная: премьер Британии призвал Путина отойти от "края пропасти"

КИЕВ. 14 февраля. УНН. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что ситуация в Украине "очень опасная" и призвал президента России Владимира Путина отступить от "края пропасти", чтобы не допустить войны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Sun.

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"Есть разные признаки того, что идет серьезная подготовка к вторжению (России в Украину — ред.). Мы должны понимать, что это очень, очень опасная и сложная ситуация. Мы находимся на краю пропасти, но у Путина еще есть время сделать шаг назад. Мы призываем всех к диалогу, а россиян — к избежанию катастрофической ошибки. Что нам нужно сделать, то это убедиться, что Путин понимает экономические и политические последствия своих действия", — отметил Джонсон.

Контекст

Страны Запада в последнее время обращают особое внимание на наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового вторжения России и усиление российской дезинформации.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в конце прошлого года сообщил, что 122 тыс. российских военных находятся на расстоянии 200 км и 143,5 тыс. военных за 400 км от российско-украинской границы.

Главное требование главы Кремля заключается в гарантиях от США и их союзников, что Украине не позволят вступить в НАТО.

Запад призывает Россию отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения.