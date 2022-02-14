Попытка блокирования черноморских портов: Мининфраструктуры говорит, порты работают в штатном режиме

КИЕВ. 14 февраля. УНН. Мининфраструктуры на фоне российских маневров в море вблизи Украины сообщает, что украинские порты работают в штатном режиме, пишет УНН.

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"Специальные суда ГУ “Госгидрография” обследовали более 50% морского коридора между западной границей района незаконных морских учений РФ и юго-восточным краем Днестровской банки. Глубины подтверждены в пределах 15-22 метра, а следовательно действующие рекомендации судам по безопасному заходу в порты Одесского залива остаются в силе", - говорится в сообщении Мининфраструктуры.

"Подавляющее большинство судов используют коридор и придерживаются рекомендованной изобаты глубин 20 метров для сообщения с украинскими портами, которые работают в штатном режиме", - добавили в ведомстве.

Детали

В министерстве напомнили, что на выполнение поручения Мининфраструктуры ГУ “Госгидрография” Государственной службы морского и речного транспорта продолжает проводить работы по обновлению данных о глубинах для безопасного плавания судов в связи с блокированием путей интенсивного движения, рекомендованных путей и подходов к черноморским портам Украины Российской Федерацией.

До конца 14 февраля, как указано, работы будут завершены, а вся информация незамедлительно доведена до судов в прибрежных предупреждениях Украины. Также, как сообщается, будут обновлены навигационные карты в установленном порядке и опубликованы в извещениях мореплавателям Украины.

Комментарий руководства Мининфраструктуры

“Мы продолжаем делать все, чтобы не допустить каких-либо препятствий для судоходства и захода в украинские порты. Главная наша задача — обеспечить безопасность прохода судов и не дать дестабилизировать ситуацию. Торговые суда заблаговременно получили рекомендации и приняли их, а значит черноморские порты работают в обычном режиме”, — отметил заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Васьков.

Контекст

10 февраля российские СМИ указали, что ЧФ РФ анонсировал в Черном море учения, в которых будут задействованы корабельные тактические группы Черноморского флота РФ, указав, что они плановые. Подготовку к ним в одном из полигонов Черного моря проводили морские тральщики РФ "Валентин Пикуль" и "Вице-адмирал Захарьин". Тогда же российские СМИ сообщили, что отряд из шести больших десантных кораблей Северного и Балтийского флотов России прибыл во временно оккупированный Севастополь.

Министерство иностранных дел Украины выразило протест из-за решения России блокировать часть акватории Черного и Азовского морей и Керченского пролива.

11 февраля стало известно, что Российская Федерация сообщила, что отменила перекрытие южной части Азовского моря, которое планировала осуществить для судоходства с 13 до 19 февраля под предлогом военно-морских учений, о чем рассказали в морской охраны ГПСУ.

12 февраля маневры с участием более 30 российских боевых кораблей стартовали в Черном море.