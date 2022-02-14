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Астролог прокомментировала обострение ситуации вокруг Украины
Астролог прокомментировала обострение ситуации вокруг Украины
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Продолжаем активно координировать усилия для защиты Украины: Кулеба провел разговор с Блинкеном

Продолжаем активно координировать усилия для защиты Украины: Кулеба провел разговор с Блинкеном

КИЕВ. 14 февраля. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел очередной разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Как отметил глава МИД Украины в Twitter, "продолжаем активно координировать усилия для защиты Украины", передает УНН.

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"Очередной разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Продолжаем активно координировать усилия для защиты Украины", - написал Кулеба.

Добавим

Глава МИД поблагодарил США за решение предоставить Украине макрофинансовую помощь.

"Отдельно обсудили деятельность СММ ОБСЕ. Украина заинтересована в полноценном функционировании миссии", - резюмировал министр.

Напомним

Канцлер Германии Олаф Шольц на этой неделе посещает в понедельник - Украину, на следующий день - Россию.

Немецкий лидер в рамках визитов намерен встретиться со своими коллегами Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.

Перед отъездом в Украину Шольц сделал заявление, отметив, что в Киеве хочет выразить солидарность и поддержку Украины, а от Москвы срочно ожидают признаков деэскалации.

Источник: УНН
Теги: США, МИД, Украина
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