Продолжаем активно координировать усилия для защиты Украины: Кулеба провел разговор с Блинкеном
КИЕВ. 14 февраля. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел очередной разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Как отметил глава МИД Украины в Twitter, "продолжаем активно координировать усилия для защиты Украины", передает УНН.
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"Очередной разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Продолжаем активно координировать усилия для защиты Украины", - написал Кулеба.
Добавим
Глава МИД поблагодарил США за решение предоставить Украине макрофинансовую помощь.
"Отдельно обсудили деятельность СММ ОБСЕ. Украина заинтересована в полноценном функционировании миссии", - резюмировал министр.
Напомним
Канцлер Германии Олаф Шольц на этой неделе посещает в понедельник - Украину, на следующий день - Россию.
Немецкий лидер в рамках визитов намерен встретиться со своими коллегами Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.
Перед отъездом в Украину Шольц сделал заявление, отметив, что в Киеве хочет выразить солидарность и поддержку Украины, а от Москвы срочно ожидают признаков деэскалации.