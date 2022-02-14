Украина представит законопроекты относительно "особого статуса" Донбасса - Шольц

КИЕВ. 14 февраля. УНН. Украина подготовит законопроекты относительно "особого статуса" Донбасса и местных выборов. Об этом заявил Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц на пресс-конференции в Киеве, передает корреспондент УНН.

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“Президент Зеленский и я были одного мнения, что „нормандский формат“ вместе с переговорами с США и Россией с ОБСЕ является важным форматом для переговоров с Россией. И президент меня заверил, что Украина предоставит проекты законов относительно особого статуса (Донбасса — ред.) и относительно местных выборов для дискуссии”, — сказал Шольц.

Детали

По словам канцлера, Запад сейчас пытается найти дипломатическое решение ситуации с российской угрозой вблизи украинских границ.

Он напомнил о встречах советников в "нормандском формате" и настаивал, что они должны продолжаться.

Ранее

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что оккупированные Россией территории не получат особого статуса, как этого хотел бы Кремль.

Впоследствии Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Украина может быть готова двигаться вперед в вопросе о предоставлении особого статуса Донбассу, если будет согласована необходимая последовательность реализации минских соглашений.