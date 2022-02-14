Германия выделит Украине кредит в 150 млн евро - Шольц

КИЕВ. 14 февраля. УНН. Германия выделит Украине кредит в 150 млн евро. Об этом заявил Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц на пресс-конференции в Киеве, передает корреспондент УНН.

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“Я рад, что могу сегодня объявить быструю выплату 150 млн евро с текущего несвязанного финансового кредита, и могу объявить новый несвязанный кредит”, — заявил Федеральный канцлер на брифинге.

Детали

Он заявил, что ни одна страна в мире за последние восемь лет так сильно не поддерживала Украину финансово, как это делает Германия.

Таким образом, по его словам, ФРГ делает украинскую экономику более устойчивой и независимой от иностранного влияния. Канцлер заверил, что страна продолжит свою поддержку.

Что было раньше

Как писал УНН, на прошлой неделе страны ЕС поддержали решение Еврокомиссии о предоставлении Украине новой макрофинансовой помощи объемом 1,2 млрд евро.