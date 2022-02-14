Данилов: по состоянию на сегодня 23 нардепа находятся за границей

КИЕВ. 14 февраля. УНН. По состоянию на вечер 14 февраля, 23 народных депутата Украины находятся за границей. Об этом по итогам совещания с главами фракций сообщил секретарь Совета Национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, передает корреспондент УНН.

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“На сегодня мы можем дать ответ, что 23 депутата находятся за пределами нашей страны. Но будем считать, что они успеют завтра на заседание, которое будет в 10:00 в Верховной Раде, и все будут выполнять свой гражданский долг”, - подчеркнул Данилов.

Добавим

Ранее появилась неофициальная информация о том, что нардепам из фракции "Слуга народа" запретили выезд из страны на фоне эскалации агрессии со стороны России и угрозы вторжения.

Кроме того, нардепы две недели работали в формате работы в комитетах, которая сейчас в основном проводится в формате видеосвязи и не требует физического присутствия в помещении комитетов ВР.

Напомним

На 13 февраля была предварительно запланирована встреча руководителей парламентских фракций и групп с представителями силового блока, однако ее перенесли на сегодня - известно, что она началась в 16 часов, вероятно, в помещении СНБО и при участии секретаря Совета нацбезопасности Данилова. Встреча была закрытой. В то же время политики уверяли, что решение о введении военного положения обсуждать не планируют.

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук во время Согласительного совета обратился к руководителям фракций и групп парламента с просьбой обеспечить присутствие нардепов.