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Астролог прокомментировала обострение ситуации вокруг Украины
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Генсек ООН провел переговоры с Кулебой и Лавровым, ожидается заявление по Украине

Генсек ООН провел переговоры с Кулебой и Лавровым, ожидается заявление по Украине

КИЕВ. 14 февраля. УНН. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш провел в понедельник переговоры в видеоформате с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и российским министром Сергеем Лавровым. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель генсекретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик, передает УНН.

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“Сегодня генеральный секретарь провел виртуальную встречу с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым. Он также совсем недавно общался с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой”, — сказал прессекретарь.

Детали

По его словам, ожидается, что генеральный секретарь около 15:15 сегодня днем сделает заявление по Украине.

“Это произойдет после его ежемесячного обеда с советом безопасности, который в этом месяце возглавляет Российская Федерация”, — добавил он.

Что было ранее

Как писал УНН, на прошлой неделе Украина обратилась к ООН, ЕС и НАТО из-за блокировки Россией Черного и Азовского морей.

Источник: УНН
Теги: ООН, Украина
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