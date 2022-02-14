Украинским военным с марта на 30% повысят денежное обеспечение: указ Президента

КИЕВ. 14 февраля. УНН. Украинским военным с 1 марта 2022 года повысят денежное обеспечение на 30 процентов. Соответствующий указ подписал Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

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“Кабинету Министров Украины в однодневный срок утвердить план мероприятий, предусмотрев, в частности: обеспечение с 1 марта 2022 года повышения денежного обеспечения военнослужащих Вооруженных Сил Украины на 30 процентов и доведение до 20 процентов от начала 2022 года повышения денежного обеспечения военнослужащих Государственной пограничной службы Украины и Национальной гвардии Украины”, - говорится в тексте указа.

Детали

Также Зеленский поручил создание на основе действующих информационных ресурсов единой информационной платформы UАразом для обеспечения ежедневного информирования населения о реальном положении ситуации безопасности, мерах, предпринимаемых для укрепления обороноспособности государства, а также организацию надлежащей информационно-разъяснительной работы о деятельности государственных органов по вопросам обеспечения безопасности граждан.

Кроме этого в Украине инициируют ускорение создания и функционирования системы территориальной обороны, надлежащего ресурсного обеспечения мероприятий по подготовке граждан к национальному сопротивлению.

“Государственным органам обеспечить надлежащее их функционирование, пребывание должностных лиц на работе и выполнение ими обязанностей в соответствии с принесенной присягой, а в случае выявления нарушений применения в установленном порядке соответствующих санкций”, - говорится в тексте документа.

Добавим

Президент Украины Владимир Зеленский издал указ об объявлении государственного праздника под названием День Единения, который украинцы будут отмечать 16 февраля.