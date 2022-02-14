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Астролог прокомментировала обострение ситуации вокруг Украины
Астролог прокомментировала обострение ситуации вокруг Украины
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Новости: Политика
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В ООН не планируют эвакуировать персонал из Украины

В ООН не планируют эвакуировать персонал из Украины

КИЕВ. 14 февраля. УНН. В Организации объединенных наций нет планов эвакуировать персонал из Украины. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель генсекретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик, передает УНН.

Цитата

“В настоящее время у нас около 1600 сотрудников в Украине, и, как я уже упоминал, нет плана эвакуации или перемещения сотрудников ООН”, — сказал Дюжаррик.

Детали

Позже он уточнил, что речь о 1661 людях, из них 220 человек — международный персонал.

Официальный представитель генерального секретаря также отметил, что генсек ООН Антониу Гутерриш по прежнему не видит угрозы вторжения России в Украину.

Что было ранее

Как писал УНН, ранее сегодня Генеральный секретарь ООН провел в понедельник переговоры в видеоформате с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и российским министром Сергеем Лавровым.

Добавим

С 12 февраля активизировались сообщения от западных стран с предупреждениями для граждан выехать из Украины. Это происходит на фоне усиления беспокойства, когда 11 февраля Соединенные Штаты заявили, что российское вторжение в Украину может произойти “в любое время”.

Кроме того, ряд авиакомпаний ранее принял решение прекратить полеты в Украину.

Источник: УНН
Теги: ООН, Украина
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