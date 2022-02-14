Тест на гражданина: Зеленский дал политикам и бизнесменам 24 часа, чтобы вернуться в Украину

КИЕВ. 14 февраля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский призвал бизнесменов и политиков, которые покинули Украину, вернуться в государство в ближайшие 24 часа, сообщает УНН со ссылкой на видеообращение Президента.

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"... я хочу обратиться не к тем, кто остался с Украиной и в Украине, а к тем, кто ее покинул в самый ответственный момент. Ваша сила не в ваших деньгах и самолетах, а в гражданской позиции, которую вы можете проявить. Вернитесь к своим людям и стране, благодаря которым вы получили свои заводы и состояние. Сегодня каждый проходит настоящий тест на гражданина Украины. Пройдите его достойно. Пусть все поймут, для кого Украина - действительно Родина, а для кого - просто площадка для денег", - отметил Зеленский.

Детали

Отдельно он обратился ко всем представителям государства: государственным служащим, народным избранникам всех уровней, которые покинули страну или планируют это сделать.

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"Вам народ Украины доверил не только управлять государством, но и защищать его. Это ваша прямая обязанность в такой ситуации - быть вместе с нами, с украинским народом. Я сейчас предлагаю вам в течение 24 часов вернуться на Родину и стать бок о бок с украинской армией, дипломатией и народом!" - резюмировал Президент.

Добавим

Президент Украины Владимир Зеленский издал указ об объявлении государственного праздника под названием День Единения, который украинцы будут отмечать 16 февраля.