Верещук: пока РФ не признает себя стороной конфликта, “Минск" не может быть выполненным

КИЕВ. 14 февраля. УНН. Украина не может выполнять Минские договоренности до тех пор, пока РФ не признает себя стороной конфликта. Об этом в эфире одного из телеканалов заявила вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук, передает УНН.

Цитата

“Пока Россия не признает себя стороной конфликта, мы не можем и не будем выполнить „Минск“, априори”, — сказала она.

Верещук напомнила, что Украина признала РФ оккупантом на части Донецкой и Луганской областей на законодательном уровне.

“Речь о Законе Украины "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях“. Первая статья этого закона гласит следующее: “На День принятия этого закона признаются части территории Украины, в пределах которых вооруженные формирования Российской Федерации и оккупационная администрация Российской Федерации установили и осуществляют общий контроль".

То есть, мы четко определили, что РФ на этих временно оккупированных территориях является оккупантом. Законодательно, четко, нет никаких но”, — подчеркнула она.

Добавим

Кроме законодательных, существуют еще и политические договоренности, продолжила министр.

“Они не ратифицированы нашим парламентом, не ратифицированы парламентом РФ, не имеют международной силы. Но они есть и их признают наши международные партнеры.

Итак, в случае невыполнения Россией Минских договоренностей это будет означать, что РФ фактически ликвидирует как соглашения, так и платформу в целом. А мы, в свою очередь, будем обращаться по усилению санкций. Мы сделаем все. Однако повторюсь — для нас Россия уже является оккупантом на части Донецкой и Луганской областей”, - резюмировала она.