Резников провел онлайн-встречу с новым министром обороны ФРГ: о чем договорились

КИЕВ. 14 февраля. УНН. Министр обороны Украины Алексей Резников провел онлайн-встречу с новым министром обороны Федеральной Республики Германия Кристине Ламбрехт. Стороны обсудили вопросы дополнительной поддержки Украины правительством Германии. Об этом Резников сообщил в эфире “Свобода Слова” на ICTV, передает корреспондент УНН.

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“Я имел, буквально за 30 минут до этого включения, разговор с министром обороны Германии. Мы познакомились с ней онлайн. Наконец состоялся разговор. Я услышал поддержку нашей территориальной целостности и, соответственно, нашего права на вступление в любой оборонный альянс, что никто не имеет право нам запрещать это делать. Я высказал свои соображения и желания относительно того, как бы мы хотели получить дополнительно получить поддержку со стороны Правительства Германии, и мы договорились о будущей дальнейшей встрече”, - заявил Резников.

Добавим

Сегодня в Украину с официальным визитом прибыл канцлер Германии Олаф Шольц.



Во время визита Олаф Шольц заявил, что Германия выделит Украине кредит в 150 млн евро.



Шольц заявил, что ни одна страна в мире за последние восемь лет так сильно не поддерживала Украину финансово, как это делает Германия.

Таким образом, по его словам, ФРГ делает украинскую экономику более устойчивой и независимой от иностранного влияния. Канцлер заверил, что страна продолжит свою поддержку.