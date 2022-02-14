Нацгвардейцы, полицейские, пограничники: силовики завтра переходят на усиленный режим

КИЕВ. 14 февраля. УНН. Со вторника сотрудники Национальной гвардии, Национальной полиции и Государственной пограничной службы начинают усиленный режим работы по всей Украине. Об этом во время эфира “Свобода слова” сообщил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, передает корреспондент УНН.

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“Я убежден, что сегодня тысячи спасателей, полицейских, нацгвардейцев, которые выходят на улицу и каждый день несут свою службу — доказывают своим присутствием то, что они здесь, что они защищают украинские улицы. С завтрашнего дня введен усиленный режим работы и пограничников и полицейских. И это также один из символов того, что мы готовы к любым сценариям в этой ситуации”, — заявил Монастырский.

Он также добавил, что увеличение полицейского присутствия в городах, селах дает надежду и уверенность добропорядочным гражданам, и является предостережением для тех, кто настроен на определенные правонарушения.

“В первую очередь, силы безопасности должны обеспечить и обезопасить от сценариев дестабилизации. И это является основной целью. Но в случае, если, например, вводится военное положение, то все силы безопасности и обороны переходят в распоряжение главнокомандующего, который определяет их место в обороне государства”, — пояснил Монастырский.

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Как информировал УНН, с 14 до 19 февраля личный состав Национальной полиции Украины переведено на усиленный режим несения службы.

Усиленный режим предусматривает:

* увеличение количества патрулей, которые будут гарантировать публичную безопасность и порядок на улицах;

* развертывание дополнительных ситуационных центров для круглосуточного мониторинга оперативной ситуации в стране;

* охрану объектов критической инфраструктуры, органов государственной власти и местного самоуправления.