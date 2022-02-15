День Единения: правительство утвердило план мероприятий

КИЕВ. 15 февраля. УНН. Правительство утвердило план мероприятий в рамках празднования Дня Единения, введенного Президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Правительственный портал.

Детали

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что по инициативе Президента Владимира Зеленского выплаты военнослужащим ВСУ будут повышены на 30% с 1 марта.

Также до 20% с начала 2022 года вырастет денежное обеспечение военнослужащих Государственной пограничной службы и Национальной гвардии (с учетом уже принятого решения о повышении на 10% с 1 февраля). Это предусмотрено в плане мероприятий, который Правительство одобрило на исполнение Указа Президента от 14 февраля 2022 г. № 53/2022 “О неотложных мерах по консолидации украинского общества”.

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“День Единения должен консолидировать украинцев перед лицом угрозы и информационного давления. Правительство продемонстрировало свою сплоченность, оперативно наработав план мероприятий, в котором, в частности, предусматривается повышение выплат для наших военнослужащих. Мы ожидаем такой же консолидации от органов местного самоуправления и всего общества, ведь само единение — несокрушимая сила Украины”, — заявил Шмигаль.

Также план мероприятий предусматривает создание единой информационной платформы стратегической коммуникации “UAразом” для обеспечения ежедневного информирования населения о состоянии ситуации безопасности, ускорения процесса создания системы территориальной обороны, а также проведения в зарубежных дипломатических учреждениях Украины встречи дипломатических работников и украинских общин.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский издал указ об объявлении государственного праздника под названием День Единения, который украинцы будут отмечать 16 февраля.