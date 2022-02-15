Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 28,54 0,5009  EUR: 32,33 0,3487 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Астролог прокомментировала обострение ситуации вокруг Украины
Астролог прокомментировала обострение ситуации вокруг Украины
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
4965

В Киеве продолжают работать посольства всех стран Евросоюза

В Киеве продолжают работать посольства всех стран Евросоюза

Матти Маасикас

КИЕВ. 15 февраля. УНН. Все посольства стран-членов Европейского Союза продолжают работать в Киеве, несмотря на угрозу вторжения России в Украину. Об этом в Twitter написал глава представительства Евросоюза в Украине Матти Маасикас, информирует УНН.

Детали

"Полная поддержка Украины в ситуации военного, экономического, психологического давления со стороны России. В Киеве продолжают работать посольства всех стран-членов ЕС", - написал Маасикас.

Он также поблагодарил министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулеби за встречу с послами стран-членов ЕС, которая состоялась 14 февраля.

Напомним

Из-за стремительного наращивания российских войск у границ Украины США закроют посольство в Киеве и переместят своих дипломатов во Львов.

Контекст

Страны Запада в последнее время обращают особое внимание на наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового вторжения России и усиление российской дезинформации.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в конце прошлого года сообщил, что 122 тыс. российских военных находятся на расстоянии 200 км и 143,5 тыс. военных за 400 км от российско-украинской границы.

Главное требование главы Кремля заключается в гарантиях от США и их союзников, что Украине не позволят вступить в НАТО.

Запад призывает Россию отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения.

Источник: УНН
Теги: ЕС, Киев, Украина, посольство
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.