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В ЕС готовятся к возможному наплыву беженцев из Украины

В ЕС готовятся к возможному наплыву беженцев из Украины

КИЕВ. 15 февраля. УНН. Европейская комиссия готовится к возможному наплыву беженцев из Украины в ЕС в случае вторжения российских войск в Украину. Об этом заявила в понедельник, 14 февраля, официальная представительница Еврокомиссии Дана Спинант, пишет УНН со ссылкой на DW.

Цитата:

"Мы очень тесно сотрудничаем с нашими странами-партнерами, чтобы обеспечить необходимую оперативную поддержку в любое время", - отметила она.

По словам Спинант, вместе с пакетом возможных санкций существуют планы действий для разных аспектов - энергоснабжения, экономических последствий, а также в случае обострения ситуации с мигрантами и беженцами. Представительница Еврокомиссии не назвала конкретных планов, однако сослалась на пакет мер по миграции и предоставлению убежища, который предложила Еврокомиссия в сентябре 2020 года.

Детали

В Берлине пока не ожидают большого наплыва украинских беженцев в Германию. Представитель МВД ФРГ заявил, что пока нет никаких признаков, которые бы свидетельствовали о возможности такой динамики. В то же время в ведомстве очень внимательно следят за ситуацией - вместе с Еврокомиссией и федеральным правительством.

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Дополнение

С 12 февраля активизировались сообщения от западных стран с предупреждениями для граждан выехать из Украины. Посольства некоторых стран заявляли о выводе части персонала, а отдельных, в том числе и США, - о переводе дипломатов из Киева во Львов.

В ЕС отмечали, что дипмиссия в Киеве остается открытой и будет оказывать поддержку гражданам европейского сообщества.

Это происходит на фоне усиления беспокойства, когда 11 февраля Соединенные Штаты заявили, что российское вторжение в Украину может произойти "в любое время”.

Источник: УНН
Теги: ЕС, Россия, Украина, беженцы, мигранты
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