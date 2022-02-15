Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 28,54 0,5009  EUR: 32,33 0,3487 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Заседание ВР
Эксклюзивные новости УНН
Эвакуационные рейсы и множество хасидов в аэропорту: как Израиль вывозит своих граждан из Украины
Эвакуационные рейсы и множество хасидов в аэропорту: как Израиль вывозит своих граждан из Украины
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
7455

Великобритания перевела часть дипломатов из посольства в Киеве во Львов

Великобритания перевела часть дипломатов из посольства в Киеве во Львов

КИЕВ. 15 февраля. УНН. Великобритания перевела часть сотрудников посольства из Киева во Львов. Об этом заявила министр иностранных дел Соединенного Королевства Лиз Трасс в интервью телеканалу Sky News, пишет УНН.

Цитата:

"Мы перевели часть наших сотрудников на запад, во Львов, но сохранили присутствие в Киеве", - заявила Трасс.

Детали

По ее словам, Британия постоянно следит за ситуацией в Украине, чтобы дипперсонал страны был в безопасности.

Что было ранее

Накануне Соединенные Штаты постановили решение закрыть посольство США в Киеве и "временно передислоцируют" небольшое количество оставшихся дипломатических сотрудников во Львов "в связи с резким ускорением наращивания российских войск".

Ранее подобное решение принял ряд западных правительств.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, Великобритания, посольство
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.