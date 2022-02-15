Великобритания перевела часть дипломатов из посольства в Киеве во Львов

КИЕВ. 15 февраля. УНН. Великобритания перевела часть сотрудников посольства из Киева во Львов. Об этом заявила министр иностранных дел Соединенного Королевства Лиз Трасс в интервью телеканалу Sky News, пишет УНН.

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"Мы перевели часть наших сотрудников на запад, во Львов, но сохранили присутствие в Киеве", - заявила Трасс.

Детали

По ее словам, Британия постоянно следит за ситуацией в Украине, чтобы дипперсонал страны был в безопасности.

Что было ранее

Накануне Соединенные Штаты постановили решение закрыть посольство США в Киеве и "временно передислоцируют" небольшое количество оставшихся дипломатических сотрудников во Львов "в связи с резким ускорением наращивания российских войск".

Ранее подобное решение принял ряд западных правительств.