ВР одобрила усиление ответственности за антисемитизм

КИЕВ. 15 февраля. УНН. Парламентом принят Закон Украины об установлении уголовной ответственности за проявления антисемитизма (№ 5110), передает корреспондент УНН.

Детали

Законом предусматривается нормирование положения Уголовного кодекса в соответствии с положениями законопроекта ”О предотвращении и противодействии антисемитизму в Украине", которым законодательно регулируются вопросы противодействия и предотвращения антисемитизма, его проявлений в Украине.

Закон вносит изменения в статью 161 Уголовного кодекса Украины в части установления уголовной ответственности за проявления антисемитизма.

Изменения в санкции статьи предусматривают за совершение соответствующего правонарушения наказание в виде штрафа от двухсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничения свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Аналогичные действия, соединенные с насилием, обманом или угрозами, а также совершенные должностным лицом, караются штрафом от пятисот до тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан или лишением свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Совершенные организованной группой лиц или повлекшие тяжкие последствия, наказываются лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.

Дополнение

В прошлом году осенью в Украине принят закон о предотвращении антисемитизма.