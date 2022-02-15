В РФ заявили об отводе своих войск от украинских границ

КИЕВ. 15 февраля. УНН. Министерство обороны России сообщили о завершении учений и отводе своих войск от украинских границ. Как пишет УНН со ссылкой на российские СМИ, несмотря на это, учения продолжают по нескольким направлениям.

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"По мере окончания мероприятий боевой подготовки войска, как и всегда, совершат марши комбинированным способом в пункты постоянной дислокации. Подразделения Южного и Западного военных округов, выполнившие задачи, уже приступили к погрузке на железнодорожный и автомобильный транспорт и сегодня начнут движение в свои воинские гарнизоны" , - заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Отмечается, что отдельные подразделения совершат марши своим ходом в составе военных колонн.

Конашенков также сообщил, что военные атташе по вопросам обороны при посольствах иностранных государств в Беларуси будут наблюдать за последним этапом российско-белорусских учений "Союзная решимость" на полигоне Обуз-Лесневский.

Несмотря на это, в российских вооруженных силах продолжается комплекс масштабных мероприятий оперативной подготовки войск и сил, в которых участвуют практически все военные округа, флоты и ВДВ.

"В них принимают участие практически все военные округа, флоты и ВДВ. В оперативно-важных районах Мирового океана и акваториях морей, прилегающих к территории России, проводится серия военно-морских учений, в которых задействованы надводные корабли, подводные лодки и морская авиация", - заявил Конашенков.

Добавим

Накануне Москва заявила о готовности продолжать переговоры со странами Запада о так называемых "гарантий безопасности" и деэскалации вокруг Украины.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с российским президентом Владимиром Путиным заявил, что шансы договоренности сохраняются.

Контекст

Украинские власти и западные партнеры в последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Главное требование главы Кремля заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.

Россия выставила ряд требований по так называемым "гарантиям безопасности" к США и НАТО. В частности это касается сокращения американских войск и вооружений в Европе, а также отказа от дальнейшего расширения Североатлантического альянса на восток за счет приема в НАТО Украины и Грузии.

Серия переговоров, которая состоялась в Женеве, Брюсселе и Вене в январе, закончилась, по словам Москвы"безуспешно", что увеличивает риск эскалации конфликта вокруг Украины. Тем не менее, Москва ждала и письменных ответов, которые США и НАТО передали РФ 26 января. После этого президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не увидела ответа Запада относительно "гарантий безопасности" на три ключевых требования, включая нерасширение НАТО.

Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения. Россия отрицает планы вторжения.

Беспокойство усилилось, когда 11 февраля Соединенные Штаты заявили, что российское вторжение в Украину может произойти в любое время".