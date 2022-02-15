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Нардепы одобрили обращение к международному сообществу из-за эскалации ситуации безопасности

Нардепы одобрили обращение к международному сообществу из-за эскалации ситуации безопасности

КИЕВ. 15 февраля. УНН. Верховная Рада приняла Постановление об обращении к международному сообществу в связи с эскалацией Российской Федерацией ситуации вокруг Украины, передает корреспондент УНН.

Детали

Принято Постановление об Обращении Верховной Рады Украины к Организации Объединенных Наций, Европейского Парламента, Парламентской Ассамблеи Совета Европы, Парламентской Ассамблеи ОБСЕ, Парламентской Ассамблеи НАТО, Парламентской Ассамблеи ОЧЭС, правительств и парламентов иностранных государств в связи с эскалацией Российской Федерацией ситуации вокруг Украины. Инициатором документа выступил спикер парламента Руслан Стефанчук.

Документом, в частности, предлагается осудить действия РФ, направленные на усиление военной агрессии против Украины.

"Предложенные документом меры будут способствовать консолидации мирных международно-правовых усилий с целью недопущения эскалации агрессии Российской Федерации против Украины", - заверил Стефанчук.

Обращение поддержали 326 нардепов.

Напомним

15 февраля Верховная Рада собралась на первое пленарное заседание после двух недель работы в комитетах. В сессионном зале зарегистрировались 216 нардепов из 423.

Источник: УНН
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