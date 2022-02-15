Нардепы призвали мировое сообщество не признавать самопровозглашенные образования на территории ОРДЛО

КИЕВ. 15 февраля. УНН. Принято постановление об обращении Верховной Рады Украины к международным организациям и государствам с призывом не признавать самопровозглашенные образования “Л/ДНР”, передает корреспондент УНН.

Детали

Так, принято постановление об обращении Верховной Рады Украины к Организации Объединенных Наций, Европейской Комиссии, Европейскому Парламенту, Парламентской Ассамблее Совета Европы, Парламентской Ассамблее ОБСЕ, Парламентской Ассамблее НАТО, правительствам и парламентам государств мира о непризнании независимости самопровозглашенных образований на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Обращение поддержал 331 нардеп.

В документе ВР решительно осуждает любые попытки России признать независимость самопровозглашенных “Луганской народной республики” и “Донецкой народной республики”. Украинский парламент призывает международное сообщество не признавать возможные решения РФ, которые будут касаться "независимости" этих образований.

ВР обращается с просьбой рассмотреть вопрос правовых оснований пребывания Российской Федерации в составе постоянных членов Совета безопасности Организации Объединенных Наций и провести срочное заседание Совета безопасности ООН по эскалации конфликта на государственных границах Украины.

Напомним

Госдума Российской Федерации во вторник в рамках рейтингового голосования должна была рассмотреть два варианта постановления об обращении к президенту России Владимиру Путину о признании так называемых “ДНР” и “ЛНР”.