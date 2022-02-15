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Нардепы призвали мировое сообщество не признавать самопровозглашенные образования на территории ОРДЛО

Нардепы призвали мировое сообщество не признавать самопровозглашенные образования на территории ОРДЛО

КИЕВ. 15 февраля. УНН. Принято постановление об обращении Верховной Рады Украины к международным организациям и государствам с призывом не признавать самопровозглашенные образования “Л/ДНР”, передает корреспондент УНН.

Детали

Так, принято постановление об обращении Верховной Рады Украины к Организации Объединенных Наций, Европейской Комиссии, Европейскому Парламенту, Парламентской Ассамблее Совета Европы, Парламентской Ассамблее ОБСЕ, Парламентской Ассамблее НАТО, правительствам и парламентам государств мира о непризнании независимости самопровозглашенных образований на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Обращение поддержал 331 нардеп.

В документе ВР решительно осуждает любые попытки России признать независимость самопровозглашенных “Луганской народной республики” и “Донецкой народной республики”. Украинский парламент призывает международное сообщество не признавать возможные решения РФ, которые будут касаться "независимости" этих образований.

ВР обращается с просьбой рассмотреть вопрос правовых оснований пребывания Российской Федерации в составе постоянных членов Совета безопасности Организации Объединенных Наций и провести срочное заседание Совета безопасности ООН по эскалации конфликта на государственных границах Украины.

Напомним

Госдума Российской Федерации во вторник в рамках рейтингового голосования должна была рассмотреть два варианта постановления об обращении к президенту России Владимиру Путину о признании так называемых “ДНР” и “ЛНР”.

Источник: УНН
Теги: Россия, ВР, ОРДЛО
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