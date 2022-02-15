Россия не будет участвовать в консультациях ОБСЕ относительно военного наращивания. Ранее их запросила Украина

КИЕВ. 15 февраля. УНН. Россия не будет принимать участие в консультациях по Венскому документу в ОБСЕ, которые запросила Украина на фоне российского наращивания у своих границ. Об этом заявил во вторник российским журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко, пишет УНН со ссылкой на ТАСС.

Так, на вопрос, будет ли Москва участвовать в этих консультациях, он ответил отрицательно.

Цитата:

"Нет, не будем. Если кто-то собирается в какие-то политические игры играть - играйте, а мы все-таки серьезно относимся к инструментам укрепления доверия и безопасности и не дадим использовать их в неблаговидных целях", - сказал замминистра.

Детали

Кроме того, по информации российских СМИ, РФ сообщила ОБСЕ о том, что не будет принимать участия в консультациях, запрос на которые сделала Украина.

По словам главы делегации страны в организации, Россия "не ведет военной деятельности, требующей уведомления по Венскому документу".

Контекст

Россия на прошлой неделе не ответила на запрос Украины касательно объяснений относительно военного присутствия вблизи границ нашего государства и в оккупированном Крыму. После этого было решено созвать заседание ОБСЕ 15 февраля.

Ранее также стало известно, что Украина рассматривает возможность в пятницу, 18 февраля, провести совместное заседание Постоянного совета и форума безопасности сотрудничества ОБСЕ из-за российской угрозы у своих границ.