Депутатам хотят запретить выезжать из Украины во время военного положения: в ВР готовят законопроект

КИЕВ. 15 февраля. УНН. В Верховной Раде готовят законопроект, согласно которому представителям власти запретят выезд из Украины. Об этом в своем Telegram сообщила нардеп от "Слуги народа", представительница ВР в КСУ Ольга Совгиря, пишет УНН.

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“На регистрации в парламенте находится проект закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно запрета выезда за границу некоторым категориям лиц на период военного положения”, - сообщила Совгиря.

Детали

В законопроекте предлагают на период военного положения ограничить выезд из Украины:

- народным депутатам;

- членам КМУ, чиновникам;

- председателям ОГА, РГА;

- государственным служащим категории "А";

- руководителям ЦОИВ в т.Ч. Со специальным статусом;

- руководителей предприятий, учреждений и организаций, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства;

- руководителей предприятий, учреждений и организаций, осуществляющих деятельность, связанную с обеспечением безопасности и устойчивости критической инфраструктуры и др.

Добавим

Верховная Рада сегодня собралась на первое пленарное заседание после двух недель работы в комитетах. В сессионном зале зарегистрировались 216 нардепов из 423.

Как сообщил секретарь Совета Национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, по состоянию на вечер 14 февраля, 23 народных депутата Украины находятся за границей.

Ранее появилась неофициальная информация о том, что нардепам из фракции "Слуга народа" запретили выезд из страны на фоне эскалации агрессии со стороны России и угрозы вторжения.