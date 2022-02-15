В МВД заявили, что ситуация в Украине контролируемая, а объекты критической инфраструктуры взяты под охрану

КИЕВ. 15 февраля. УНН. Министр внутренних дел Денис Монастырский обратился к украинцам и заверил, что ситуация внутри страны контролируемая, а важные объекты критической инфраструктуры взяты под охрану, сообщает УНН.

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“Ситуация на улицах городов и сел Украины является стабильной и контролируемой. За минувшие сутки в Украине не зафиксировано ни одного существенного нарушения общественного порядка.

Транспортная инфраструктура, энергетика, коммунальные предприятия работают в обычном режиме”, — заявил министр.

Он напомнил, что с 14 по 19 февраля личный состав Национальной полиции Украины переведен на усиленный режим несения службы.

"Этим утром на улицы города сел вышли дополнительные патрули полицейских и гвардейцев.

Под охрану взяты сверхважные объекты критической инфраструктуры связи и транспорта. Усиленный режим работы правоохранителей это не дополнительный повод для паники - это о защите и полной готовности к любым вызовам. Поэтому я с уверенностью могу сказать: Министерство внутренних дел является надежным тылом для Вооруженных сил Украины”, — заявил Монастырский.

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