НАТО не наблюдает деэскалации на украинской границе, однако заявления Москвы вызывают "осторожный оптимизм" - Генсек

КИЕВ. 15 февраля. УНН. Заявления российской стороны о намерении продолжить диалог вызывают “осторожный оптимизм”, однако на границе с Украиной пока что не наблюдается деэскалации со стороны российских сил. Об этом заявил во вторник на брифинге Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает корреспондент УНН.

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“Пока мы не наблюдаем никакой деэскалации на местах, не видим никаких признаков сокращения российского военного присутствия на границах Украины. Но мы будем и дальше следить, внимательно следить за тем, что делает Россия, и за сигналами, поступающими из Москвы о готовности продолжать дипломатические усилия, — это дает некоторый повод для осторожного оптимизма. Но мы, конечно, будем очень внимательно следить за тем, что происходит на местах”, — сказал он.

Дополнение

Накануне Москва заявила о готовности продолжать переговоры со странами Запада о так называемых "гарантиях безопасности" и деэскалации вокруг Украины. Так, министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с российским президентом Владимиром Путиным заявил, что шансы на договоренности сохраняются.

В Госдепартаменте США в ответ заявили, что для успеха дипломатии и диалога они должны происходить в контексте деэскалации ситуации вокруг Украины, которой на сегодня с российской стороны не видно.

15 февраля российские СМИ со ссылкой на Минобороны РФ сообщили о якобы завершении ряда военных учений, и что часть контингента возвращается в места постоянной дислокации. При этом отмечалось, что российские военные все еще продолжают учения на нескольких направлениях.

Украина поверит в деэскалацию у своих границ тогда, когда увидит отвод российских войск, заявил на это министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.