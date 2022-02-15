Как должно выглядеть начало деэскалации России, рассказал Генсек НАТО
Йенс Столтенберг
КИЕВ. 15 февраля. УНН. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал, как, по его мнению, должна выглядеть деэскалация российских сил вблизи границ Украины, передает корреспондент УНН.
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“То, что мы должны увидеть, это, конечно, значительный вывод войск, но не только войск, но и техники. Потому что прошлой весной мы видели, как они продвигались с войсками и тяжелой техникой”, — сказал Столтенберг.
Детали
По его словам, очень часто требуется гораздо больше времени для того, чтоб переместить тяжелую военную технику, чем для ввода и отвода войска.
“И то, что мы видели раньше, это то, что они входят с тяжелой техникой и войсками, выводят часть войск, а затем они могут легко вернуть их обратно всего через несколько дней, в очень короткие сроки”, — заявил Генсек.
“Так что нам нужно увидеть значительный и продолжительный отвод сил, войск и не в последнюю очередь тяжелой техники”, — добавил он.
Контекст
Украинские власти и западные партнеры в последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.
Главное требование главы Кремля заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.
Россия выставила ряд требований по так называемым "гарантиям безопасности" к США и НАТО. В частности, это касается сокращения американских войск и вооружений в Европе, а также отказа от дальнейшего расширения Североатлантического альянса на восток за счет приема в НАТО Украины и Грузии. Серия переговоров, которая состоялась в Женеве, Брюсселе и Вене в январе, закончилась, по словам Москвы, "безуспешно", что увеличивает риск эскалации конфликта вокруг Украины. Тем не менее, Москва ждала и письменных ответов, которые США и НАТО передали РФ 26 января. После этого президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не увидела в ответе Запада относительно "гарантий безопасности" учета трех ключевых требований, включая нерасширение НАТО.
Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения. Россия отрицает планы вторжения.
Обеспокоенность усилилась, когда 11 февраля Соединенные Штаты заявили, что российское вторжение в Украину может произойти "в любое время".
15 февраля российские СМИ со ссылкой на Минобороны РФ сообщили о якобы завершении ряда военных учений, и что часть контингента возвращается в места постоянной дислокации. При этом отмечалось, что российские военные все еще продолжают учения на нескольких направлениях.
Украина поверит в деэскалацию у своих границ тогда, когда увидит отвод российских войск, заявил на это министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
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