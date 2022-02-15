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Россия открыта к диалогу, но разведданные не обнадеживающие - Джонсон

Россия открыта к диалогу, но разведданные не обнадеживающие - Джонсон

Борис Джонсон

КИЕВ. 15 февраля. УНН. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что Россия расположена к диалогу для решения вопроса угрозы эскалации конфликта с Украиной. Однако разведданные страны показывают, что ситуация все еще не обнадеживает. Об этом Джонсон заявил в комментарии Sky News, пишет УНН.

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“Возможность для диалога всегда была, и есть почва для дискуссий по поводу Украины с ее участием. Мы видим, что Россия открыта к диалогу, но с другой стороны, те данные, которыми мы владеем - все еще не обнадеживающие”, - заявил Джонсон.

Детали

Премьер также заявил, что согласованные правительством санкции помешают российским компаниям привлекать капитал на финансовых рынках Лондона в случае российского вторжения.

“Мы предпримем меры для того, чтобы не позволить российским компаниям привлекать капитал на лондонских финансовых рынках. Это пакет очень жестких санкций, которые вступят в силу, если Россия поведет себя безрассудно и нападет на Украину", - отметил Джонсон.

Он добавил, что ограничительные меры будут направлены против российских банков и компаний, имеющих стратегическое значение для государства.

Дополнение

Министерство обороны России сообщили о завершении учений и отводе своих войск от украинских границ. Однако несмотря на это, учения продолжают по нескольким направлениям.

Накануне Москва заявила о готовности продолжать переговоры со странами Запада о так называемых "гарантий безопасности" и деэскалации вокруг Украины.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с российским президентом Владимиром Путиным заявил, что шансы договоренности сохраняются.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, Великобритания
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