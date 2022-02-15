Иск Януковича к ВР: заседание ОАСК 16 февраля не состоится

КИЕВ. 15 февраля. УНН. Заседание Окружного административного суда Киева по делу по иску экс-президента Украины Виктора Януковича к Верховной Раде 16 февраля не состоится. Об этом УНН информирует со ссылкой на сообщение ОАСК.

Детали

Сообщается, что в связи с признанием 15 февраля 2022 года необоснованным ходатайства представителя Верховной Рады Украины об отводе председательствующего по делу судьи, это административное дело, в соответствии с положениями КАС Украины, было передано другому составу суда для решения вопроса об отводе судьи.

Цитата:

“Таким образом, назначенное ранее на 16 февраля заседание по делу по административному иску Виктора Януковича к Верховной Раде Украины не произойдет”, — говорится в сообщении.

Дополнение

На среду, 16 февраля, в ОАСК было запланировано заседание по иску экс-президента Украины Виктора Януковича к Верховной Раде.

Бывший президент Виктор Янукович подал иск в Окружной административный суд Киева (ОАСК), чтобы обжаловать принятое 22 февраля 2014 года Верховной Радой Украины постановление о его самоустранении от должности главы государства. Впоследствии в ОАСК сообщили, что иск зарегистрировали.

ОАСК открыл дело по иску бывшего президента Украины Виктора Януковича к Верховной Раде.

Справочно

Виктор Янукович бежал из Украины зимой 2014 года после массовых расстрелов в центре Киева во время Евромайдана. Сейчас беглый экс-президент скрывается за границей, в России. Ему инкриминируют ряд преступлений, в том числе государственную измену. За это для Януковича уже есть приговор — 13 лет за решеткой.