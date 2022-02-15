Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 28,54 0,5009  EUR: 32,33 0,3487 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Эвакуационные рейсы и множество хасидов в аэропорту: как Израиль вывозит своих граждан из Украины
Эвакуационные рейсы и множество хасидов в аэропорту: как Израиль вывозит своих граждан из Украины
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
106110

Путин прокомментировал обращение Госдумы о “признании „Л/ДНР“

Путин прокомментировал обращение Госдумы о “признании „Л/ДНР“

Владимир Путин

КИЕВ. 15 февраля. УНН. Президент РФ Владимир Путин в курсе обращения Госдумы о „признании“ так называемых „ДНР“ и „ЛНР“. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем, передает корреспондент УНН.

Цитата

„Я знаю, что было два проекта... Я буду исходить из того, что мы должны все сделать для решения проблем Донбасса, но сделать это все прежде всего исходя из возможностей по исполнению Минских соглашений“, — сказал Путин.

Контекст

В прошлом месяце депутаты от Коммунистической партии Российской Федерации внесли в Государственную думу РФ проект постановления обращения к президенту Владимиру Путину с просьбой признать так называемые Донецкую и Луганскую народные республики”.

Ранее сегодня депутаты Госдумы России большинством голосов поддержали проект от Коммунистической партии о признании “ДНР” и “ЛНР”.

Как заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, в случае официального признания так называемых “ДНР” и “ЛНР” Россия де-факто и де-юре выйдет из Минских договоренностей.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, Владимир Путин, Госдума, Украина
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.