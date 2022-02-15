Путин прокомментировал обращение Госдумы о “признании „Л/ДНР“

КИЕВ. 15 февраля. УНН. Президент РФ Владимир Путин в курсе обращения Госдумы о „признании“ так называемых „ДНР“ и „ЛНР“. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем, передает корреспондент УНН.

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„Я знаю, что было два проекта... Я буду исходить из того, что мы должны все сделать для решения проблем Донбасса, но сделать это все прежде всего исходя из возможностей по исполнению Минских соглашений“, — сказал Путин.

Контекст

В прошлом месяце депутаты от Коммунистической партии Российской Федерации внесли в Государственную думу РФ проект постановления обращения к президенту Владимиру Путину с просьбой признать так называемые Донецкую и Луганскую народные республики”.

Ранее сегодня депутаты Госдумы России большинством голосов поддержали проект от Коммунистической партии о признании “ДНР” и “ЛНР”.

Как заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, в случае официального признания так называемых “ДНР” и “ЛНР” Россия де-факто и де-юре выйдет из Минских договоренностей.