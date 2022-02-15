Это будет политической катастрофой: Шольц о возможном признании Россией “Л/ДНР”

КИЕВ. 15 февраля. УНН. Если Россия признает так называемые “ДНР” и “ЛНР”, это станет нарушением Минских договоренностей и политической катастрофой. Об этом заявил Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент УНН.

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“Конечно, если парламент сегодня примет то что было предложено и это станет реальностью, тогда это станет нарушением Минских договоренностей. Это будет означать, что процесс прервется. Это будет политической катастрофой”, — заявил Федеральный канцлер.

Контекст

В прошлом месяце депутаты от Коммунистической партии Российской Федерации внесли в Государственную думу РФ проект постановления обращения к президенту Владимиру Путину с просьбой признать так называемые Донецкую и Луганскую народные республики“.

Ранее сегодня депутаты Госдумы России большинством голосов поддержали проект от Коммунистической партии о признании “ДНР” и “ЛНР”.

Как заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, в случае официального признания так называемых “ДНР” и “ЛНР” Россия де-факто и де-юре выйдет из Минских договоренностей.