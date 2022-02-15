Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 28,54 0,5009  EUR: 32,33 0,3487 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Эвакуационные рейсы и множество хасидов в аэропорту: как Израиль вывозит своих граждан из Украины
Эвакуационные рейсы и множество хасидов в аэропорту: как Израиль вывозит своих граждан из Украины 70560
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
12450

Украина просит ОБСЕ срочно созвать консультации ТКГ относительно возможного признания "Л/ДНР"

Украина просит ОБСЕ срочно созвать консультации ТКГ относительно возможного признания "Л/ДНР"

КИЕВ. 15 февраля. УНН. Украина просит ОБСЕ срочно созвать внеочередные консультации Трехсторонней контактной группы из-за обращения российского парламента о признании так называемых "ЛДНР".Об этом информирует украинская делегация для участия в Трехсторонней контактной группе, пишет УНН.

Цитата

“В связи с сегодняшним обращением российского парламента о признании так называемых „ЛДНР“, делегация Украины в Трехсторонний контактной группе обратилась к Специальному представителю Действующего главы ОБСЕ в Украине, представителя ОБСЕ в ТКГ с инициативой срочно созвать внеочередные консультации ТКГ для получения официальной информации от делегации РФ относительно их позиции и намеченных дальнейших шагов с учетом решения законодательного органа РФ”, — говорится в сообщении.

Дополнение

Сегодня, 15 февраля депутаты Госдумы России большинством голосов поддержали проект от Коммунистической партии о признании “ДНР” и “ЛНР.

Контекст

В прошлом месяце депутаты от Коммунистической партии Российской Федерации внесли в Государственную думу РФ проект постановления обращения к президенту Владимиру Путину с просьбой "признать так называемые Донецкую и Луганскую народные республики”.

В документе предлагают внести в повестку дня Госдумы на февраль вопрос признания "Л/ДНР”.

Позже в Госдуме заявили, что готовы обсудить внесенный ранее проект постановления.

Госдума Российской Федерации во вторник, 15 февраля, в рамках рейтингового голосования рассмотрит два варианта постановления "Об обращении к президенту России Владимиру Путину о признании так называемых “ДНР” и “ЛНР”.

Как заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, в случае официального признания так называемых “ДНР” и “ЛНР” Россия де-факто и де-юре выйдет из Минских договоренностей.

Источник: УНН
Теги: ДНР, ЛНР, ОБСЕ, Россия, Украина
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.