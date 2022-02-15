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Байден сегодня в 22:30 выступит с заявлением по Украине

Байден сегодня в 22:30 выступит с заявлением по Украине

Джо Байден

КИЕВ. 15 февраля. УНН. Президент США Джо Байден сегодня выступит с обращением, в частности, относительно ситуации вокруг Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на CNN.

Цитата

“По сообщению Белого дома, президент Байден представит обновленную информацию о текущей ситуации в Украине сегодня в 15:30 по восточному времени (22:30 по киевскому времени — ред.)”, — говориться в сообщении.

Детали

Британский таблоид The Sun со ссылкой на данные американской разведки сообщал, что Россия намерена вторгнуться в Украину завтра, 16 февраля, в час ночи по британскому времени и в три часа ночи по-киевскому, нанеся массированный ракетный удар с участием 200 000 военнослужащих.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко комментируя информацию The Sun о времени вторжения России в Украину, отметил, что нужно различать таблоиды и уважаемые СМИ.

Контекст

15 февраля Министерство обороны России сообщили о завершении учений и отводе своих войск от украинских границ. При этом отмечалось, что российские военные все еще продолжают учения на нескольких направлениях.

Но аналитики Conflict Intelligence Team утверждают, что колонны военной техники Вооруженных сил РФ продолжают двигаться к границе с Украиной.

Дополнение

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина поверит в деэскалацию у своих границ тогда, когда увидит отвод российских войск.

Источник: УНН
Теги: США, Украина, Джо Байден
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