Резников и министр обороны Британии согласовали позиции перед заседанием Североатлантического совета

КИЕВ. 15 февраля. УНН. Министр обороны Украины Алексей Резников и министр обороны Великобритании Бен Уоллес согласовали позиции перед заседанием Североатлантического совета. Об этом Резников сообщил на своей станице в Twitter, передает УНН.

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“Очень познавательная дискуссия с коллегой Беном Уоллесом. Мы обменялись мнениями по итогам его визита в Москву и моего звонка с министром обороны Беларуси. Наши позиции были согласованы перед заседанием Североатлантического совета 17 февраля. Солидарность и поддержка”, — написал Резников.

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Ранее министры обороны Британии и России провели переговоры. Шойгу заверяет в отсутствии намерений нападать на Украину.

Резников в понедельник, 14 февраля, провел телефонный разговор с министром обороны Республики Беларусь Виктором Хрениным.