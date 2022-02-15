Кризис безопасности, сдерживание агрессии и возможное признание Россией "Л/ДНР": о чем говорили главы МИД Украины и Британии

КИЕВ. 15 февраля. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс согласовали следующие шаги для противодействия российской агрессии. Об этом УНН сообщает со ссылкой на МИД Украины.

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“Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и государственный секретарь по иностранным делам и делам содружества наций и развития Великобритании Лиз Трасс согласовали следующие шаги Украины и Великобритании для противодействия российской агрессии”, — говорится в сообщении.

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Сообщается, что в фокусе:

* оценка динамики созданной Россией кризиса безопасности

* следующие шаги Киева и Лондона ради сдерживание России от дальнейшей агрессии против Украины

* поддержка Великобританией украинских инициатив в ОБСЕ

* деструктивность действий российского парламента, направленных на признание отдельных районов Луганской и Донецкой областей частью РФ

* подготовка к заключению нового трехстороннего формата сотрудничества Украины, Польши и Великобритании.

Кроме того, Кулеба выразил благодарность Великобритании за масштабную безопасность и финансовую поддержку Украины на фоне агрессивных действий РФ.

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Ранее министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что опасается, что российская атака “не остановится на Украине”.

Также Трасс заявляла, что Россия может вторгнуться в Украину в любой момент.