Байден считает, что российские войска сохраняют позиции для возможного вторжения

КИЕВ. 15 февраля. УНН. Президент США Джо Байден заявил, что аналитики указывают на то, что российские войска остаются в очень угрожающей позиции в отношении Украины, несмотря на заявления министерства обороны России об их отводе, передает корреспондент УНН.

Цитата

“Сегодня министерство обороны РФ сообщило, что определенные подразделения военные покидают свои позиции вблизи Украины, это было бы хорошо, но мы этого еще не проверили. Мы еще не проверили, возвращаются ли российские воинские части на свои базы. Наши аналитики указывают на то, что они остаются в очень угрожающей позиции”, — сказал Байден.

Детали

По его словам, Россия имеет более 150 тыс. военных в РФ и в Беларуси вблизи украинской границы.

"Вторжение возможно. Поэтому мы снова призываем немедленно покинуть Украину американцев", - отметил Байден.

Контекст

15 февраля Министерство обороны России сообщило о завершении учений и отвод своих войск от украинских границ. При этом отмечалось, что российские военные все еще продолжают учения на нескольких направлениях.

Но аналитики Conflict Intelligence Team утверждают, что колонны военной техники Вооруженных сил РФ продолжают двигаться к границе с Украиной.

Дополнение

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина поверит в деескалацію у своих границ тогда, когда увидит отвода российских войск.