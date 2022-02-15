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Байден признал, что санкции против РФ могут нанести ущерб экономике США

Байден признал, что санкции против РФ могут нанести ущерб экономике США

КИЕВ. 15 февраля. УНН. Президент США Джо Байден признал вероятность того, что санкции США и их союзников в отношении России в ответ на вторжение в Украину будут иметь значительный удар по американской экономике, включая возможный скачок цен и перебои в энергоснабжении страны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на AP.

Цитата

“Американский народ понимает, что защита демократии и свободы никогда не обходится без расходов. Я не буду делать вид, что это будет безболезненно”, — сказал Байден.

Детали

По его словам, администрация активно работает, чтобы попытаться предупредить проблемы с поставками, работая с производителями и грузоотправителями с планами на случай непредвиденных обстоятельств, и сказал, что он будет работать с Конгрессом над неуказанными “дополнительными мерами для защиты потребителей и устранения влияния цен на заправку”.

Байден вновь предупредил, что если Россия вторгнется в Украину, США “сплотят мир, чтобы противостоять ее агрессии”.

Он также пригрозил РФ тяжелыми санкциями, в частности против финансовых институтов.
По его словам, в случае агрессии против Украины газопровод “Северный поток-2” не будет завершено.

Дополнение

Сенаторы-республиканцы США представили собственный пакет санкций, чтобы удержать президента России Владимира Путина от вторжения в Украину, а также продемонстрировать поддержку и помощь Украине и Европе в случае эскалации.

Страны G7 и готовы ввести санкции, которые приведут к “быстрых и масштабных последствий для экономики РФ”.

Источник: УНН
Теги: Россия, санкции, Джо Байден
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